Общество

Лукашенко и Си Цзиньпин приняли заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства

01.03.2023
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 Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая в новую эпоху

Лидеры стран как на переговорах в широком, так и в узком составах общались гораздо дольше запланированного времени, что явно свидетельствует об обоюдной заинтересованности в решении вопросов, стоящих на повестке дня, и нацеленности на результат.

/Будет дополнено/

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