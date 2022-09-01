Лукашенко: мы сделали все, чтобы для малышей и их родителей День знаний стал самым счастливым днем
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
«Это праздник всех, кто 1 сентября перешагнул школьный порог, чтобы стать ближе к своим мечтам, осуществить которые помогают знания. Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, Президент пожелал пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки.
Глава государства поблагодарил учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям.
«Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси», — говорится в поздравлении.
Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний
Учащимся, студентам, аспирантам,
учителям, научно-педагогическим
работникам
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний.
Это праздник всех, кто 1 сентября перешагнул школьный порог, чтобы стать ближе к своим мечтам, осуществить которые помогают знания.
Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым.
Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, желаю пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки.
В этот праздничный день искренне благодарю учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям.
Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси.
Александр Лукашенко
1 сентября 2022 года.