Лукашенко: мы выстояли и потому живем в мирной стране, но расслабляться пока рано

Беларусь выстояла в сложный период 2020 года, сумев сохранить мир и порядок в государстве, однако расслабляться пока рано. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения госнаград тем, кто был на острие в очень непростые для страны времена

За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимые заслуги в воинской службе и высокий профессионализм главой государства награждены три десятка военнослужащих и представителей силовых структур — Министерства обороны, МВД, Госпогранкомитета, Комитета госбезопасности, Службы безопасности Президента. Высокие награды получили и ряд гражданских лиц, проявивших решительность и мужество в сложнейших условиях при обеспечении безопасности и наведении порядка в стране в августе и осенью 2020 года. Однако список награжденных гораздо шире. В указе, подписанном Президентом, порядка сотни человек. Всем им высокие заслуженные награды в ближайшее время по поручению Президента вручат премьер-министр, госсекретарь Совбеза и глава Администрации Президента.

«Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами. Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Но это была тренировка, это была прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире и в частности в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране», — подчеркнул белорусский лидер.

При этом Президент обратил внимание: расслабляться еще очень рано, все только начинается: «Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления».

Александр Лукашенко обратил внимание на сложную обстановку в регионе и мире, в том числе вокруг Беларуси. «Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия (им-то чего неймется, сидели бы тихонько и помалкивали) стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс, считайте — вступили фактически», — сказал он.

При этом, отметил Президент, не прекращается массированная гибридная агрессия против белорусского государства. «Со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы нашей страны. По своей сути эти люди являются одним из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешним и будущими поколениями — сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну, — заявил белорусский лидер. — И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и ваша задача. Люди очень верят в нас и знают, что мы всегда придем на помощь. Обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и также внутренних угроз».

Обращаясь к участникам церемонии, Президент поблагодарил их за безупречную службу и надежность, пожелал новых достижений в службе и на работе, крепкого здоровья им, а также их родным, близким.

belta.by