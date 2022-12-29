Лукашенко: мы желаем только одного — видеть улыбки детей и знать, что они живут в мире и безопасности

ир и безопасность — элементарные вещи, которые просто обязаны быть в жизни каждого ребенка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети»

«Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного — увидеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, значит, государство существует и общество здорово», — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года проходит новогодняя благотворительная акция «Наши дети». В это время высшие должностные лица страны, руководители государственных органов и организаций, концернов и банков, крупнейших общественных объединений посещают детские интернаты, больницы, многодетные семьи и детские дома семейного типа. Неотъемлемая часть акции — областные новогодние праздники. На республиканском уровне в акции примут участие более 20 тыс. детей. В целом мероприятиями будет охвачено около 1 млн ребят.

Главным событием благотворительного проекта стал новогодний праздник для детей с участием Президента и показ представления «Созвездие зубра». На главную елку страны пригласили более 2,3 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники кадетских училищ, дети из семей беженцев, дети из Донбасса, дети лиц, погибших при исполнении воинского долга, учащиеся — победители международных, республиканских, региональных олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований.

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