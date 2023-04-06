Лукашенко на переговорах с Путиным: мы все преодолеем, надо немного времени

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия смогут преодолеть все возникающие трудности. Об этом он заявил на переговорах с Президентом РФ Владимиром Путиным в Москве

«Мы все это преодолеем. И тот, кто надеется или прогнозировал, что мы рухнем, — ничего мы не рухнули. Да, будет непросто. А когда было просто? Мы выдержим и сделаем все даже в микроэлектронике, где мы с вами год назад, встречаясь в вашем кабинете, как раз обсуждали, что нам делать. Оказывается, и здесь нашли возможность работать. И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали. Мы точно отработали зарплату, которую нам платят», — подчеркнул белорусский лидер.

Он напомнил, что ранее Беларусь и Россия приняли 28 союзных программ в рамках развития Союзного государства, оставив, по предложению Владимира Путина, в стороне «те высоты, которые мы долго не могли взять и не можем сейчас». «Тогда по вашему предложению (здесь как раз) — вы сказали: «Ну, если не можем, чего мы топчемся на одном месте, давайте сделаем то, что можем. И мы определили 28 союзных программ», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что уже реализовано 80% из союзных программ. И частые встречи с Владимиром Путиным как раз были связаны с тем, чтобы не было торможения при их выполнении. «Если где-то они споткнулись, уперлись (правительства), мы сразу встречались и, принимая решение, давали им ход для реализации этих программ. Мы целенаправленно, договорившись, два года упорно работали над этими программами, — заявил белорусский лидер. — И завтра (на заседании Высшего госсовета Союзного государства. — Прим. БЕЛТА) я, готовясь к этому мероприятию, заметил, что это впервые такое мероприятие, где мы больше будем говорить, подводя итоги. Уже меньше будет проблемных вопросов. Они, конечно, есть. Появляются все больше и больше, поскольку мы развиваемся. Да и подкидывают нам эти вопросы».

Глава белорусского государства отметил, что внимательно наблюдал за поездкой Владимира Путина в Тулу, где он посетил завод железнодорожного машиностроения. «Очень правильная, хорошая поездка. Опять же, уже рабочий класс нас поворачивает к импортозамещению. Вы правильно тогда сказали, приводя в пример сельское хозяйство. Все пугали голодом, холодом (на фоне санкций. — Прим. БЕЛТА). Сегодня уже хлеб некуда девать в России. Когда такое было, такой урожай огромный!? Поэтому точно так будет и в промышленности».

Владимир Путин также отметил, что он слушал Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. «Сейчас пообсуждаем», — сказал он.

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