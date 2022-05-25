Лукашенко на саммите ЕАЭС 27 мая изложит свое видение по актуальным вопросам развития союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет 27 мая в формате видеоконференции, изложит свое видение по актуальным вопросам развития союза. Об этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович заявил в интервью для проекта «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

По итогам состоявшейся 19 мая встречи в Минске Александра Лукашенко с Михаилом Мясниковичем было заявлено о том, что глава государства внес интересные и даже смелые предложения по дальнейшему развитию евразийской интеграции.

Отвечая на просьбу поделиться подробностями на этот счет председатель Коллегии ЕЭК в интервью БЕЛТА сказал: «Думаю, что мы будем свидетелями непосредственно выступления уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Поэтому не будем забегать вперед. Глава государства изложит сам свое видение. Единственное, что я могу сказать, что Президент верит в развитие Евразийского экономического союза и его идеи и предложения заслуживают внимания и непосредственно реализации в рамках работы Евразийской экономической комиссии».

Михаил Мясникович также предположил, что, скорее всего, будут предложения, как совершенствовать работу в рамках действующего договора, в первую очередь — по поводу перспектив для бизнес-сообщества в союзе.