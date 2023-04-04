Лукашенко на встрече с Нарышкиным: угрозы очень серьезные, порой невероятные

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительные результаты сотрудничества спецслужб Беларуси и России, в том числе в части технического переоснащения. Об этом он заявил на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным

«В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО Российской Федерации — операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что спецслужбы порой не могут за всем угнаться с учетом стремительного развития различных технических средств. В этой связи порой могут возникать определенные вопросы. Он поблагодарил российскую сторону за оказываемую помощь в переоснащении и оснащении белорусской службы. «Вы, наверное, это заметили, что в последнее время мы разведданными обмениваемся более интенсивно. И качество информации улучшилось. Это прежде сего связано с активизацией деятельности Комитета госбезопасности. Но и немаловажная роль в том, что россияне очень серьезно, и вы прежде всего, помогаете нам в технической разведке. Что тут скрывать, сегодня без техники вряд ли можно получить хорошую, достоверную, добротную информацию», — сказал Президент.

«Но люди должны понимать: мы не от Господа Бога, все мы предусмотреть не можем, — отметил белорусский лидер. — И у нас, и у вас появляются разного рода отморозки именно внутри общества, на которых делают ставку иностранные террористы. Их иначе не назовешь. Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они (оппоненты и враги за рубежом. — Прим. БЕЛТА) находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор».

(Будет дополнено)

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