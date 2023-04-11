Общество

Лукашенко: надо придать новый импульс IT-отрасли, и это касается всех, а не только ПВТ

11.04.2023
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Необходимо придать новый импульс развитию IT-отрасли, причем не только для резидентов ПВТ. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о проектах указов по развитию Парка высоких технологий

«В ноябре прошлого года мы уже обсуждали работу нашего Парка высоких технологий с учетом сложившейся обстановки вокруг Беларуси. Необходимо придать новый импульс развитию отрасли, обеспечить максимально благоприятные условия работы (мы об этом договорились). Причем не только для резидентов ПВТ, но и для всех отечественных IT-компаний, вообще для всех айтишников», — подчеркнул глава государства.

Президент поставил задачу: создавать продукт для нужд национальной экономики и экспорта. «Задача серьезная. Но в последние несколько лет у нас задач легких не бывает», — заметил Александр Лукашенко.

«В настоящий момент наш ПВТ, который долгое время авторитетные специализированные издания называли «раем для программистов» и «Кремниевой долиной Восточной Европы», хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются», — заметил Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент заявил о готовности страны реагировать на ситуацию, делать выводы и генерировать соответствующие решения: «Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть».

belta.by

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