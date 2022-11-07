Общество

Лукашенко: наши соседи должны знать, что белорусы — мирные люди и не хотят войны

07.11.2022
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Соседние страны должны знать, что белорусы — мирные люди и не хотят войны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

«Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Чемпионат по колке дров среди журналистов прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе. Главный приз взяло агентство «Минская правда». Помимо ценных подарков от организаторов, журналисты «Минской правды» получили и специальный подарок от Президента — топор с фирменной гравировкой.

Глава государства поблагодарил организаторов соревнований и участников за этот праздник. «Я часто об этом говорю: любое государство сильно своими традициями. Может быть, сегодняшняя наша встреча на природе с этими самыми мощными, сильными людьми (а это прежде всего сельчане и лесники, это самые крепкие люди) придаст нам хорошее настроение и здоровья на долгие годы», — сказал Александр Лукашенко.

Перед началом чемпионата Президент лично продемонстрировал, как правильно колоть дрова. В этом ему ассистировали Дмитрий Басков и Сергей Тетерин. Александр Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал навыки владения топором на полене поменьше.

«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — подробно инструктировал глава государства по ходу мастер-класса.

belta.by

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