Лукашенко находится с визитом в России, предстоит большая программа общения с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в России. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого»

«Сегодня и завтра — неформальное общение с президентом Путиным в Завидово. Официальная программа в субботу», — пишет ресурс.

Рабочая встреча лидеров пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге. Примечательно, что именно в этот день исполняется 30 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Россией.