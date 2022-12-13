Лукашенко назначил министра иностранных дел и командующего ВВС и войсками ПВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве Министерства иностранных дел и Вооруженных Сил

Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра.

Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Прежде он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО — начальника авиации.

«Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве», — сказал глава государства, приветствуя Сергея Алейника и Андрея Лукьяновича.

Президент отметил, что накануне обсудил с ними все нюансы их будущей деятельности на новых постах. В присутствии теперь уже новых министра и командующего он подписал указы об их назначении.

Сергей Алейник поблагодарил главу государства за высокое доверие. «Нелегко будет», — заметил белорусский лидер.

Андрей Лукьянович ответил по-военному: «Служу Республике Беларусь, товарищ Главнокомандующий!». «Тоже непростая ситуация (в сфере ответственности командующего. — Прим. БЕЛТА)», — отметил Александр Лукашенко.

Он еще раз поздравил обоих с назначением и пожелал им успехов в новых должностях.

Биография Алейника С.Ф.

Алейник Сергей Федорович родился в 1965 году в Минске.

В 1986 году с отличием окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков, в 1992-1993 годах проходил обучение в Дипломатической академии при МИД Австрии.

В 1986-1988 годах — заместитель секретаря комитета комсомола Минского государственного педагогического института иностранных языков.

В 1988-1992 годах служил в Вооруженных Силах.

Карьеру в Министерстве иностранных дел начал в 1992 году с должности третьего секретаря консульского отдела. В 1993-1994 годах — начальник паспортно-визового отдела консульского управления. В 1994-1995 годах — заместитель начальника отдела государственного протокола, заместитель начальника службы государственного протокола МИД. В 1995-1996 годах — консул — руководитель загранучреждения Республики Беларусь в Гааге. В 1996-1999 годах — советник посольства Республики Беларусь в Королевстве Нидерландов, постоянный представитель Республики Беларусь в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия. В 1999-2002 годах — исполняющий обязанности начальника, начальник службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

В 2002-2009 годах — постоянный представитель Республики Беларусь при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцарская Конфедерация), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству (при освобождении в 2009 году от должности постоянного представителя сохранены функции по совместительству).

В 2009-2013 годах — заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь.

В 2013-2020 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и по совместительству Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Ирландии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, Постоянный представитель Республики Беларусь при Международной морской организации.

С 24 августа 2020 года — заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь.

С 14 февраля 2022 года — первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь.

13 декабря 2022 года назначен министром иностранных дел Республики Беларусь.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет английским и немецким языками. Женат, имеет двоих сыновей.

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