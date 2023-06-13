Лукашенко назвал условия использования ядерного оружия с территории Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область назвал условия возможного использования ядерного оружия с территории Беларуси.

По версии западных СМИ, Россия стремится разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие к саммиту НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, и эти действия трактуются как попытка ядерного шантажа. Президента попросили расставить точки над “i”, спросив, зачем в Беларуси ядерное оружие и каковы условия его хранения и использования.

“Россия ни к чему не стремится. Не в России дело”, – ответил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны.

“Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал – верни мне пока это оружие (тактическое, а не стратегическое ядерное оружие. – Прим. БЕЛТА). Мне его достаточно”, – пояснил Александр Лукашенко.

Президент на данном этапе не видит необходимости для размещения стратегического ядерного оружия, например российских “Тополей”: “Зачем мне стратегическое, те же “Тополя”?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент…”

“Но “Тополь” – это межконтинентальная ракета. Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно этого (тактического ядерного. – Прим. БЕЛТА) оружия”, – добавил глава государства.

“Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу”, – объяснил Президент.

Он напомнил, что одним из первых его предложений россиянам было вооружить ядерными боеголовками несколько белорусских “Полонезов”. Но это оказалось излишне сложным. Поэтому приняли решение передать тактическое ядерное оружие, предварительно подготовив хранилища. “Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше”, – сказал Александр Лукашенко.

Условия, созданные для хранения такого оружия, по строгости требований, которые необходимо соблюдать, сравнимы, по словам главы государства, с операционным блоком больницы. Белорусская сторона выполнила все требования, и даже россияне, когда приехали, ахнули. “Говорят: “Разве такое возможно?” Да, возможно, – заметил Президент. – Мы все подготовили, и реализовываем ту программу, которую с Президентом России наметили”.

Говоря о причинах размещения в Беларуси российского тактического ядерного оружия, Президент пояснил: “Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю”.

А причина применения такого оружия, по его словам, может быть только одна – агрессия против Беларуси. “И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз”, – добавил белорусский лидер.

Подчеркнув значительную мощность того ядерного оружия, которое будет размещено в Беларуси, глава государства заявил: “Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания”.

Однако ситуаций, когда пришлось бы его применить, разумеется, хотелось бы избежать. “Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

belta.by