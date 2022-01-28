Лукашенко: независимая Беларусь – высшее благо и нам нельзя ее потерять

Независимая Беларусь – высшее благо и нам нельзя ее потерять. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

“На основе решений VI Всебелорусского народного собрания принята и реализуется Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. За прошлый год выработаны правовые механизмы, позволившие усовершенствовать систему образования, налоговое законодательство, земельные отношения, жилищную сферу, туристическую отрасль, систему управления государственным имуществом. Реализуются прогрессивные подходы к развитию инновационной сферы, высокотехнологичного предпринимательства в регионах. Расширены меры поддержки многодетных и социально уязвимых категорий граждан при строительстве жилья, в сфере пенсионного обеспечения”, – сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: люди оценили все эти действия. “Социологические опросы показывают высокий уровень национального самосознания, единства и сплоченности. Очевидны поддержка социальной политики, одобрение интеграционных процессов, нашей позиции по мировым проблемам. Многие кардинально пересмотрели свои взгляды, поняли, что независимая Беларусь – это высшее благо и нам нельзя ее потерять. Граждане прочувствовали свою ответственность за будущее, осознали ценность мира. Но для развития этого мало. Нужны действия, активность!” – добавил он.