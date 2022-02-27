Лукашенко: никакой войны с территории Беларуси не идет

Никакой войны с территории Беларуси не идет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции,

“Сейчас и тогда мы не воюем против них: в этом нет никакой необходимости. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают и не нужно, – заявил Александр Лукашенко. – Киев окружен, города эти окружены. Где-то они заняли (россияне. – Прим. БЕЛТА) города. Зачем с территории Беларуси за 200-300-400 километров производить отстрелы? Это безумство”.

“Поэтому это вранье. Никакой войны с территории Беларуси не идет. Помогаем ли мы россиянам? Конечно, помогаем. Раненые, погибшие люди… Если к нам обращаются с тяжелыми ранениями, мы их лечим. И что в этом плохого? И будем лечить, будем поддерживать, – подчеркнул глава государства. – Поэтому не надо на нас нападать и из “Квартала 95″ каким-то голоском подавать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор. Ты разберись у себя со своим выбором!”

belta.by