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Лукашенко: Но нам будет труднее, чем Украине! Я вас не пугаю! Вы знаете, что я просто так не говорю! (видео)

11.06.2022
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Лукашенко: Недавно обратилась женщина, ветеран труда, 91 год, инвалид первой группы. Женщина, которая положила свою жизнь ради нашего государства! Осенью затеяли капремонт дома, демонтировали крышу. Естественно, всю квартиру залило дождевой водой. Теперь требуется капремонт самой квартиры. Но все умыли руки! Кто ответит? Кто поможет этому человеку? Ещё раз повторяю: сами будем такими – и Бог нас накажет!

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июня принял участие в республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне».

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