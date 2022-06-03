Общество

Лукашенко о ценообразовании: будем прежде всего контролировать эти процессы

03.06.2022
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В Беларуси будет жестко контролироваться ситуация в сфере ценообразования, чтобы продавцы неоправданно не завышали цены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

«Будем делать все, что возможно. Будем прежде всего контролировать эти процессы, — сказал Президент. — Подскочил доллар, ну ладно там импорт и прочее, поднялись цены (экономика у нас экспортно ориентированная, но импортозависимая по многим позициям). Доллар упал. Ну почему же продавцы и поставщики не привели цены в соответствие с долларом, если они ссылаются все время на доллар. Не привели, вот вам и рынок. Поэтому будем контролировать и спрашивать будем жестоко. Я — с тех, кто должен это контролировать».

Глава государства подчеркнул, что система контроля над ценообразованием в стране выстроена. И ее кроме Министерства антимонопольного регулирования и торговли также формируют профсоюзы, депутаты, Комитет госконтроля.

Александр Лукашенко отметил, что если этому не уделять внимания, то в магазин пришлось бы ходить как в музей: «Вот он, рынок. Может отрегулировать так, что будем в магазин ходить как в музей: посмотрели — ничего купить не можем».

По словам Президента, в нынешней ситуации, в том числе санкционного давления, нужно искать пути удешевления товаров. И его реакция в отношении автомобилей Geely была сигналом всем. «Это не главный вопрос. Я привел этот пример. Но таких примеров предостаточно. Это был сигнал. Если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жесткой. Хватит ссылаться на логистику и какие-то рыночные отношения. Давайте по-человечески будем строить бизнес и государственных предприятий, и частных», — подчеркнул белорусский лидер.

Что касается производства в Беларуси автомобилей Geely, Президент напомнил, что этому предприятию были в свое время предоставлены приличные льготы и преференции, оказывалась поддержка из бюджета. «Так что же вы разбоем занимаетесь?!» — заметил он.

Александр Лукашенко констатировал, что порой продавцы и производители рассуждают таким образом, что можно меньше произвести и продать за большую цену и быть в шоколаде. «Так не получится, если кто-то так думает прожить этот период!» — подчеркнул он.

Наряду с этим глава государства признал, что в повышении цен есть и объективные составляющие. Это не только санкции, но и подхлестнувшая инфляцию пандемия, изменилась логистика. «Это способствовало повышению цен. Мы завезли инфляцию со стороны. Везде цены подскочили. Но есть и субъективные (причины роста цен. — Прим. БЕЛТА). В этой ситуации надо изыскивать нормальную логистику. Да, она будет немножко дороже, но не наполовину, не на 100%», — уверен белорусский лидер.

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