Лукашенко о роли Беларуси в СВО и тренде на мирные переговоры

Глава государства Александр Лукашенко, отвечая на вопросы российских журналистов на полях саммита ОДКБ в Ереване, рассказал о роли Беларуси в специальной военной операции в Украине и тренде на мирные переговоры.

Президента спросили о вероятности того, что белорусские Вооруженные Силы могут войти на территорию Украины. «Это глупость полная. Если мы непосредственно Вооруженными Силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он пояснил, что Беларусь никогда не отказывалась от участия в специальной военной операции и задействована в ней по многим направлениям, но без непосредственного участия военных. «Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости», — сказал белорусский лидер.

По его словам, сегодня «не этот тренд» и нужна не военная эскалация, а переговоры: «Нам надо договариваться. Договариваться разумно и говорить о мире». Однако проведению переговоров препятствуют те, кто в них вовсе не заинтересован, и об этом нужно открыто говорить мировой общественности, считает Президент. «Надо выставить Украину и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят ни на какие мирные переговоры (идти. — Прим. БЕЛТА). У них, у американцев (они там рулят через поляков), опасность одна: ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что у них уже будет жарко. Вот их подход», — отметил Александр Лукашенко.-

belta.by

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