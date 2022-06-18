Лукашенко о ситуации в Украине: никто не знает, чем там закончится, это только начало

Никто не знает, чем закончатся события в Украине, но это один из элементов крупного передела мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…» В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности, — сказал Президент. — Все только начинается. То, что происходит в Украине, — это начало. Один из элементов крупного передала мира. Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой».

Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу. «Это я точно знаю», — сказал глава государства.

«Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить», — обратил внимание белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в Польше уже мечтают о Западной Украине: «Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали».

По словам Президента, это стало возможным благодаря тому, что за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. «Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — сказал Александр Лукашенко.

Президент уверен, что Запад стремится втянуть Беларусь в этот конфликт. «Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. — Прим. БЕЛТА) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларуси надо не втянуться в этот конфликт и не создать «войнушку». «Нам надо защитить этот кусок земли (Беларусь. — Прим. БЕЛТА). Пока, слава богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», — сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что накануне в Киев приезжали ведущие европейские лидеры. «Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка. Они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое — вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие. Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине. То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с Президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного».

Александр Лукашенко также обратил внимание, что весь Запад ввязался в войну, но Россия воюет обычными вооружениями. Но у России достаточно и другого оружия. «Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне, — сказал Президент. — Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа — сильных мира сего — переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают. А проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром».

В этой связи Александр Лукашенко призвал к единству: «Будет непросто. И нам нужен этот монолит, единство. Нам надо сделать все, чтобы сохранить свой кусок земли. Наша экономика востребована на мировом рынке. Потому что мы людей кормим, одеваем, производим «сапоги» для автомобилей и так далее. Все, что нужно для обычной жизни».

Глава государства также заверил, что Беларусь не собирается воевать в Украине. «Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия?». Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как этих 75 человек, значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром, значит, проведем военную операцию. Но своих людей не бросим. А как вы думали? 75 человек — это тоже чьи-то дети, у них есть дети, внуки. Поэтому пришлось рисковать. Слава богу, что все живы, здоровы», — заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул важность военной подготовки, укрепления белорусской армии: «Учить будем, особенно мужиков. Время такое. Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь чем ударить. У нас это есть».