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Лукашенко о вступительной кампании 2023 года: «Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила»

24.08.2022
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Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила проведения вступительной кампании 2023 года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии национальной системы образования

Глава государства напомнил, что с 2023 года начнут действовать основные нововведения в соответствии с обновленным Кодексом об образовании и правилами приема в техникумы и вузы. А с началом учебного года фактически будет дан старт новой вступительной кампании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главным принципом его политики в образовании остается справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. «Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление — это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз», — сказал Президент.

«Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила», — заявил белорусский лидер.

belta.by

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