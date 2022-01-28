Общество

Главное – сохранение жизни людей

28.01.2022
26

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, – сохранение жизни людей. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

“Президент переходит к контролю главного показателя – смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное – сохранение жизни человека”, – подчеркнул белорусский лидер.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of “Сила в единстве, нам есть за что бороться”. Лукашенко признался, что гордится белорусами

“Сила в единстве, нам есть за что бороться”. Лукашенко признался, что гордится белорусами

28.01.2022
Photo of Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества

Лукашенко: подготовленные изменения и дополнения в Конституцию отвечают на глубинные запросы общества

28.01.2022
Photo of День народного единства стал актом исторической справедливости

День народного единства стал актом исторической справедливости

28.01.2022
Photo of ГАИ усилит контроль за безопасностью дорожного движения в Лунинецком районе

ГАИ усилит контроль за безопасностью дорожного движения в Лунинецком районе

28.01.2022
Photo of Лукашенко: независимая Беларусь – высшее благо и нам нельзя ее потерять

Лукашенко: независимая Беларусь – высшее благо и нам нельзя ее потерять

28.01.2022
Photo of Президент: жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия

Президент: жизнеспособность нации зависит от глубины и богатства духовного наследия

28.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть