Главное – сохранение жизни людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, – сохранение жизни людей. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

“Президент переходит к контролю главного показателя – смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное – сохранение жизни человека”, – подчеркнул белорусский лидер.