Лукашенко об итогах слаживания региональной группировки войск: для Беларуси важен этот опыт

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами доложили о слаживании региональной группировки войск.

Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных сил и пообщался с рядовыми и командным составом.

Александр Лукашенко заявил, что для Беларуси имеет большое значение опыт российских военных, а также представляет интерес опыт, полученный во время сглаживания воинских частей и соединений. «Я думаю, вы мне расскажете больше, чем я сегодня смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен», — подчеркнул глава государства.

«Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. Самое важное, самое главное — мы с вашими военачальниками договорились, что вы скажете о недостатках, потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме — готовить и белорусов, и россиян», — сказал глава государства.

«Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем большую информацию, это опыт. Наши офицеры, помогая готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря, и тем, кому надо вспомнить военные навыки, — это для них тоже школа, это урок», — добавил белорусский лидер.