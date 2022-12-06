Общество

Лукашенко: обеспечение жильем бюджетников и особенно военнослужащих всегда будет в приоритете

06.12.2022
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Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам обеспечения жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц, 

В настоящее время на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 33 тыс. тех, кто носит погоны.

«Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя, — это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства, — подчеркнул Президент. — Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию, зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма (по крайней мере, из этого надо исходить). Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно».

При этом если для врачей или учителей существует возможность дополнительного заработка помимо основного вида деятельности (например, репетиторство), то военнослужащие в соответствии с законодательством не должны заниматься каким-либо бизнесом.

Поэтому при выборе таких профессий, как педагог, врач, военнослужащий, хорошей мотивацией является господдержка, направленная на решение жилищного вопроса, убежден Александр Лукашенко. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой, добавил он. «Словом, жилищный вопрос — вопрос наиважнейший», — подчеркнул Президент.

«Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах — это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники», — заявил белорусский лидер.

В повестку совещания включены вопросы обеспечения жильем военнослужащих как часть системной работы по повышению престижа военной службы, в том числе для укрепления национальной безопасности страны.

«Механизм должен быть хорошо проработан всеми заинтересованными ведомствами. И предупреждаю: ведомственности в этом вопросе быть не должно. Никто не должен тянуть одеяло на себя: «Ах, вот принято решение наверху, сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, раньше добежит, тот больше и получит». Этого быть не должно. Здесь присутствуют премьер-министр, заместитель (премьер-министра. — Прим. БЕЛТА) и другие должностные лица, которые должны понимать, что суть экономики в том, чтобы удерживать всегда балансы. Если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если такое количество денег, значит, вот такое количество жилья мы можем построить, — сказал Александр Лукашенко. — Баланс должен везде быть».

На совещании предстоит выстроить четкую и ясную дорожную карту, чтобы люди понимали, что будет делать государство для решения их жилищных проблем, обратил внимание Президент.

belta.by

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