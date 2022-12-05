Лукашенко обратил внимание Пиневича на лечение людей в районах и анонсировал внезапные проверки

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание министра здравоохранения Дмитрия Пиневича на качество и подходы в лечении людей в районных больницах и анонсировал внезапные проверки. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра

«Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. И я вас пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна (Наталья Кочанова. — Прим. БЕЛТА) у меня с тех времен отвечает за здравоохранение, я про вице-премьера не говорю… Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы», — сказал белорусский лидер.

Глава государства в этой связи рассказал историю о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти. Благодаря вмешательству Президента ее удалось спасти, и сейчас уже ее жизни ничего не угрожает. «В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая», — отметил Александр Лукашенко.

«Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить, или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Начальники, еще так кто-то… Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет — ничего», — поставил вопрос ребром глава государства.

Александр Лукашенко рассказал подробности того, как в поле его внимания попала история этой женщины. Президент в тот момент работал у себя в деревне на малой родине. «По дороге по деревне бежит мужик и кричит гвалтом, выговаривая мою фамилию, мое имя и отчество. — Посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему. Письмо передает: Александр Григорьевич, спасите не то мою жену, не то женщину там…»Неважно, человека. — Где, что? В шкловской больнице, как я сейчас говорю, практически в морге. Последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать. Посылаю туда своего врача. Приезжает: да, прогноз неутешительный, фактически умерла. Я говорю: занимайтесь! Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека. Асоциального человека, но все равно человека, для меня это человек», — рассказал глава государства.

Президент пояснил, что эта история его заинтересовала еще и потому, что он хотел проверить, как сработает вышестоящее учреждение. «Как вчера мне доложили (специально поинтересовался), отключена от ИВЛ. Целый букет был. И двусторонняя пневмония, и еще что-то. И не той водки выпила, как мужик этот мне сказал. Лечили — недолечили, домой забрали, не ту водку выпила, в критическом состоянии завезли в реанимацию», — рассказал подробности Александр Лукашенко.

В связи с этим Президент обратил внимание на состояние дел в районных больницах: «Я подумал, Шкловский район, я там бываю часто. Естественно, когда Президент посещает какое-то место, там и здравоохранение, работают с резервами и прочее… Если там так, то вот я неделю не сплю и думаю: а как же в других районных больницах?»

«Хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет. Понимайте меня, как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, — нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельство тому, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлению», — резюмировал белорусский лидер.

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