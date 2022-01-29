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Лукашенко обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

29.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 января во Дворце Республики обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, а затем ответил на вопросы участников мероприятия.

На мероприятие был приглашен широкий круг участников – более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат – инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных – высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил об изменении формата будущих обращений главы государства. “Мы собрались здесь, чтобы широко транслировать политическую позицию государства, довести принципиальные оценки происходящих событий и процессов, мобилизовать общество на реализацию важнейших решений”, – отметил глава государства.

belta.by

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