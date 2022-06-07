Лукашенко обсудил с арабским инвестором строительство «Северного берега» и сотрудничество в IT

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с управляющим директором эмиратской компании Emaar Properties Мохамедом Али Алаббаром. Главными темами встречи стали реализация проекта «Северный берег» и сотрудничество в сфере IT-технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я рад с вами встретиться в очередной раз. Вы давно стали другом Беларуси. Находитесь здесь часто. Мы приветствуем такую схему и систему вашей работы. И всегда готовы вас встречать в Беларуси, тем более вы всегда приезжаете с конкретными предложениями, — отметил Александр Лукашенко. — Мы, конечно, основное время сегодня уделим нашему главному проекту — «Северный берег», который вы намерены построить. Это крупнейший проект. Думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было».

Еще одной темой встречи стало сотрудничество в сфере IT-технологий. «Вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира», — подчеркнул глава государства.

«Кроме этих крупных проектов я помню наши встречи и договоренности, размышления по поводу других проектов, которые могли бы осуществить здесь, в Беларуси, представители крупного бизнеса Эмиратов. Мы готовы вернуться, если есть интерес, к этим проектам — и в области сельского хозяйства, продовольствия (очень актуальный сейчас вопрос) и многих других, которые мы когда-то обсуждали», — добавил Президент.

Александр Лукашенко уже встречался с Мохамедом Али Алаббаром 28 июня 2021 года. Арабский бизнес реализует в Минске масштабный проект умного города, который получил название «Северный берег». На следующий день после встречи с главой государства руководитель Emaar Properties и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подписали инвестиционный договор о строительстве «Северного берега».

Проект рассчитан до 2040 года и предполагает инвестиции в 4 млрд евро. Умный город разместится в границах МКАД — пр.Победителей — ул.Орловская — Цнянское водохранилище. В составе комплекса будут построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м.

Мохамед Али Алаббар считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Он является советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая. Этот арабский бизнесмен — фактически идейный вдохновитель и исполнитель концепции создания современного Дубая. Мохамед Али Алаббар — совладелец крупных международных компаний в области электронной торговли, общественного питания, моды и дизайна.