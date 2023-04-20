Лукашенко оценил ход строительства портов для белорусских грузов в Санкт-Петербурге и Мурманске

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым высказался по поводу строительства портов для белорусских грузов в Бронке и Мурманске

«Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов у вас и в Мурманске. Но в Бронке уже работает порт. Мы его намерены расширять, здесь вопросов у нас нет», — сказал глава государства.

«Очень серьезно будем развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом», — добавил белорусский лидер.

В Санкт-Петербурге реализуется проект по развитию контейнерных перевозок через порт Бронка. Планируется перенаправить через порты города около 7 млн т белорусских грузов. Общая емкость Бронки в перспективе более 20 млн т грузов в год (сейчас почти 10 млн т). Также готовятся проекты по модернизации ведущих в порт железных дорог.

belta.by

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