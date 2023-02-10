Общество

Лукашенко одобрил проект меморандума об обязательствах Беларуси для членства в ШОС

10.02.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 февраля подписал указ №31, которым одобрен проект меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения статуса государства — члена Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. В 2022 году начата процедура приема республики в члены ШОС. Для оформления участия требуется подписать и ратифицировать меморандум, а также присоединиться к ряду документов, составляющих договорно-правовую базу этого интеграционного объединения.

Проектом меморандума определены общие обязательства Беларуси соблюдать цели и принципы международных договоров, принятых в ШОС, сроки присоединения к таким договорам, финансовые аспекты вступления в организацию, а также положения о замещении квотных должностей в ее органах.

Полномочия на подписание меморандума предоставлены Министерству иностранных дел.

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