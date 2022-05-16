Общество

Лукашенко: основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве

16.05.2022
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Основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 мая в Москве на встрече лидеров стран ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я еще в январе предупреждал, что основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветском пространстве. Начали с Беларуси, потом зараза перетекла в Казахстан, теперь на очереди Россия. Как мы видим, и в Армении проблемы создают», — перечислил глава государства.

«И не нужно думать, что это кого-то обойдет стороной. Сейчас абсолютно очевидно, что, не встретив единого противодействия со стороны союзников по организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг», — добавил Александр Лукашенко.

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