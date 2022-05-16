Лукашенко: основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве
Основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 мая в Москве на встрече лидеров стран ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Я еще в январе предупреждал, что основной целью определенных внешних сил является подрыв стабильности и нарушение эволюционного пути развития на всем постсоветском пространстве. Начали с Беларуси, потом зараза перетекла в Казахстан, теперь на очереди Россия. Как мы видим, и в Армении проблемы создают», — перечислил глава государства.
«И не нужно думать, что это кого-то обойдет стороной. Сейчас абсолютно очевидно, что, не встретив единого противодействия со стороны союзников по организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг», — добавил Александр Лукашенко.