Лукашенко ответил «деятелям», которые недовольны сдерживанием цен

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Слуцкий район высказался на тему государственного регулирования цен на продукцию агропромышленных предприятий, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в нынешних условиях наряду со стремлением обеспечить максимально высокую прибыль от реализации произведенной сельхозпродукции, в том числе и на внешние рынки, нельзя забывать и о социальном аспекте, насыщении внутреннего рынка, интересах государства, благодаря поддержке которого в свое время выделялись значительные финансовые ресурсы для развития сельхозпредприятий.

Отдельным руководителям сельхозпредприятий, которые высказывают недовольство сдерживанием цен на их продукцию, Президент напомнил о той поддержке, которую они получили ранее от государства и продолжают получать сейчас: «Недавно документ прочитал: «Вот, у меня подорожали ветпрепараты, еще чего-то подорожало, а цены сдерживают на продукты питания». Есть у нас такие деятели. Хорошее хозяйство, он забыл, что вся страна создавала ему это хозяйство. От кого-то отрывали, ему вкладывали».

«Надо им (подобного рода руководителям. — Прим. БЕЛТА) рассказать главное. «Ах, вот подорожало, нам не дают (повысить цены. — Прим. БЕЛТА), сдерживают цены»… Надбавки даем? Кредиты даем подешевле? Я посмотрел по тому хозяйству — под 2-3% кредиты брал. Рынок мы им обеспечили, а они, «великие»: «Мы в Россию завезем, там дороже». Это что, они рынок обеспечили? Это государство рынок обеспечило. А природный газ по сколько? По $2,5 тыс., как на Западе?».