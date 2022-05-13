Лукашенко ожидает большей самостоятельности от руководителей регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает большей самостоятельности в принятии решений от руководителей местной вертикали власти. Об этом глава государства заявил при принятии кадровых решений,

«Единственное, о чем попрошу вас, — будьте более самостоятельны на местах. К сожалению, я большой активности председателей райисполкомов не вижу. Не в том плане, что в телевизоре не показали, где-то что-то не сказали. Я как раз имею в виду принятие решений в том регионе, в котором вы работаете», — сказал белорусский лидер.

«Ситуацию вокруг страны знаете. Ситуацию внутри страны не хуже меня знаете, по крайней мере, там, где вы работаете, на местах. Не новички. Все закончили Академию управления (при Президенте Республики Беларусь. — Прим. БЕЛТА), знали, куда шли, — отметил Александр Лукашенко. — Сказать, что время непростое — оно всегда у нас было непростым. Сказать, что это время возможностей, — я уже не единожды говорил, у каждого есть свои возможности».

В качестве основных зон ответственности для руководителей районов Президент обозначил агропромышленный комплекс и работу с людьми: «Все аграрные районы, поэтому вопрос номер один — сельское хозяйство и люди, кадры».

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на работу сельских советов и роль руководства предприятий в районах

«Сельские советы работают отвратительно. Нам надо взяться за эту тему, притом основательно. Надо передать Кочановой, чтобы она занялась местным так называемым самоуправлением, — сказал глава государства. — Я это к тому, что не забывайте, что главная опора у вас — руководители хозяйств. Все сосредоточено — материальные ресурсы — в их руках. И люди идут прежде всего к ним».

«Поэтому надо на более высокий уровень поднимать деятельность руководителей предприятий. Сельхоз-, торговли, обслуживания и промышленных предприятий, если они на территории района есть», — добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поставил задачу перед руководителями райисполкомов реализовать не менее одного инвестиционного проекта в каждом из районов страны.

«Мы договорились, что в течение этого года каждый из председателей (райисполкомов. — Прим. БЕЛТА) реализует какой-то инвестиционный проект для того, чтобы люди были трудоустроены. Если кто-то еще не занялся сельхозтехникой, займитесь, сделайте нормальную сельхозтехнику. Если кто-то не организовал ПМК (передвижные механизированные бригады. — Прим. БЕЛТА), организуйте. Потому что не может быть хозяина в районе, который не имеет под рукой 100-120 человек строителей. В общем, нужен один нормальный проект в год. Большой, малый, но чтобы люди видели какое-то движение и получили рабочие места», — подчеркнул белорусский лидер.

На особом контроле у руководителей районов должны находиться отстающие сельскохозяйственные предприятия, убежден глава государства. «Два (редко три) хозяйства в районе тяжелые. Вот за них вы несете ответственность. Возьмитесь за них», — поставил задачу Президент. В то же время стабильно работающие, успешные хозяйства не нуждаются в таком пристальном внимании местных властей, считает Александр Лукашенко. По его словам, именно на примере таких сельхозпредприятий надо учить молодых специалистов, как работать и к чему стремиться. «Одно хозяйство у вас должно быть идеальным для того, чтобы показывать молодым специалистам, куда мы движемся, — сказал он. — Учить надо людей. Но учить не на словах, а на деле».

Кроме того, Президент обратил внимание на поддержание порядка в агрогородках и деревнях.