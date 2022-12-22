Общество

Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

22.12.2022
26

падзеяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Напомним, с 15 апреля 2022 года безвиз был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года.

За период применения безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы — более 70%, Латвии — около 20%, Польши — 10%).

В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)

В Лунинце прошёл финал районного этапа конкурса «Учитель года Республики Беларусь» (фоторепортаж)

22.12.2022
Photo of Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

Лунинчане среди победителей областного турнира робототехники «РобоФэст»

21.12.2022
Photo of В Лунинце после реконструкции открылся центр обслуживания населения Лунинецкого района газоснабжения

В Лунинце после реконструкции открылся центр обслуживания населения Лунинецкого района газоснабжения

21.12.2022
Photo of В Бресте дали старт белорусско-российскому проекту по сборке спецавтомобилей

В Бресте дали старт белорусско-российскому проекту по сборке спецавтомобилей

21.12.2022
Photo of Боль Польши — восточные окраины Беларуси! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Боль Польши — восточные окраины Беларуси! ЭТО ДРУГОЕ (видео)

21.12.2022
Photo of Сколько белорусы потребляют молока, мяса, фруктов и овощей в год

Сколько белорусы потребляют молока, мяса, фруктов и овощей в год

21.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть