Лукашенко поддержал предложение о продлении на 2023 год безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши

падзеяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей. Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Напомним, с 15 апреля 2022 года безвиз был введен для граждан Литвы и Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, с 1 июля 2022 года — для граждан Польши. Действие соответствующего порядка въезда предусмотрено до конца текущего года.

За период применения безвизового режима Беларусь посетили почти 370 тыс. граждан Евросоюза (граждане Литвы — более 70%, Латвии — около 20%, Польши — 10%).

В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги.

belta.by