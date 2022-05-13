Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 319 человек, в том числе 290 граждан Украины

Глава государства Александр Лукашенко 12 мая подписал указ №171 о приеме в гражданство Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В белорусское гражданство приняты 319 человек. Из них 290 — граждане Украины. В основном это лица, прибывшие в Беларусь из Донецкой и Луганской областей.

Ранее главой государства только с августа 2021 года приняты в гражданство 1784 украинца, из них 390 детей. Подразделениями по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь за тот же период оформлено белорусское гражданство 1750 гражданам Украины в упрощенном порядке.

В целом после встречи главы государства с представителями общественности, медийного и экспертного сообщества «Большой разговор с Президентом» 9 августа прошлого года белорусскими гражданами стали 3534 украинца. Тогда Александр Лукашенко по этому вопросу дал необходимые поручения.

Кроме того, за это время белорусское гражданство предоставлено 709 иностранцам, приехавшим в Беларусь из других стран. Например, гражданами страны стали два врача, работающие в столичных учреждениях здравоохранения, прибывшие в нашу страну из Сирии и Сомали.