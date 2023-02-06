Общество

Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину

06.02.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

«Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами, о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав (комиссии. — Прим. БЕЛТА) и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми», — сказал глава государства.

«И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет — они же понимают, что мы их все равно найдем. Кто-то обратится в комиссию. Вы в комиссии уже разберетесь», — добавил Александр Лукашенко.

В состав комиссии в том числе вошли люди, которые оказались среди пострадавших в результате совершенных правонарушений. Президент поддержал такой подход: «Тогда общество будет понимать, что решения принимают не Лукашенко, Швед и прочие — люди, облеченные властью. Естественно, что мы это должны организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения. Указ подписан. Я попрошу только, чтобы вы детальнейшим образом людям разъяснили еще раз, в чем суть».

«Второе, что надо подчеркнуть. Я наблюдал за СМИ последнюю неделю: там шум поднялся. Особенно в штабах, тихушки-лахушки эти в Литве, Польше взбесились. Я хочу вам еще раз сказать, и люди чтобы понимали: сейчас они на безденежье сидят, Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана, и даже уже не уровня 2020 года. Свержение, убийства Президента, должностных лиц. И ты там не в последних строчках (это не для того, чтобы тебя напугать, ты сам это знаешь). То есть всех, кто поперек горла встал, — всех убрать. Это будет финансировать Запад», — подчеркнул глава государства.

«Им задают вопросы: кто вы такие, лахушки-тихушки, кто за вами стоит? Вот они кричат, что «миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и Украине, как гиены, стоят по периметру и щелкают зубами». Никаких там миллионов нет. Кто-то называет две тысячи, кто — до четырех тысяч. Неважно, сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит (хоть небольшая группа людей), столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей — а, не дай бог, большинство — уедет в Беларусь, вот обратятся в эту комиссию. Тогда и денег нет. Потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Сейчас им выделяют скудные деньги, и все эти деньги не доходят до этих не то двух, не то четырех тысяч человек. А, не дай бог, миллион, как они говорят. Это все оседает у этих начальников в штабах, они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И вот они там сидят. Ну что им остается делать?» — задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

«Им украинцы предлагают (военные приезжают): давайте на фронт, воевать против России. Все они кричали: полк Калиновского и прочее… Там порядка ста человек в этом так называемом полку. Вот они бегают там, некоторые великие полковники и подполковники, кричат, что «мы создаем народно-освободительную армию». Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом, Артемовском. И погибает немало людей. Еще раз повторяю: кушать хочется, но есть и озверевшие — те, которые готовы бороться там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Я это к чему говорю: мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна: «вот Лукашенка хоча iх сюда зацягнуць і пасадзіць». Вот прочитают указ и будут видеть, как будет работать комиссия», — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что власти априори никого не собираются лишать свободы. С другой стороны, заметил он, если какой-то гражданин действительно заслужил наказания, то он и сам вряд ли станет обращаться в созданную комиссию.

«Пойдет — рассмотрим. Все будет по закону. Но главное, не тащите их сюда силой. Вы правильно предложили: заявление в комиссию (хотите — по интернету передавайте, хотите — в конверте пересылайте) — мы рассмотрим любое ваше заявление. Но силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления. Не хотите — сидите там. Хотите — воюйте, хотите — метите улицу. Не все ж могут воевать даже, не всех же возьмут на фронт. Метите улицу, мойте посуду. Кто более подготовлен — будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане», — заявил белорусский лидер.

Именно такой принцип должен лежать в работе комиссии, акцентировал внимание Александр Лукашенко. «Держите меня в курсе дела. Если нужно подключиться по какому-то вопросу, подключайте. Тем более что некоторые могут пойти через помилование Президента и так далее», — добавил глава государства.

«Вот этот комплексный вопрос, который сейчас надо закрутить. Совместно с большой работой по геноциду. Прокуратуру сверху донизу придется, конечно, догрузить, и загрузиться этими вопросами: рассмотрения жалоб и заявлений наших беглых и здесь совершивших правонарушения. Этот вопрос как-то надо снимать в обществе. Нужна развязка», — подытожил Александр Лукашенко.

В свою очередь Андрей Швед поблагодарил Президента за поддержку тех предложений, которые были реализованы в указе, подписанном главой государства. «Это действительно была работа всех государственных органов. Подходы были в основном определены, как вы и обозначили, с тем, чтобы сюда никого не тянуть, а люди понимали, что имеют в том числе и гарантии», — сказал генпрокурор.

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