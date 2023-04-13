Общество

Лукашенко подписал указ об изменении названия Дня Государственных герба и флага Беларуси

13.04.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ №105, которым корректируется указ от 26 марта 1998 года №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Название государственного праздника изменено с «День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь — второе воскресенье мая» на «День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь — второе воскресенье мая».

Новое название позволит отдать дань уважения всем трем государственным символам Беларуси.

belta.by

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