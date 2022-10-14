Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил принятие в Беларуси контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ. Об этом он заявил журналистам в Астане, где принимал участие в саммите СНГ,

Один из российских журналистов поинтересовался, в связи с чем в Беларуси введен подобный режим. «Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану», — отметил глава государства.

Как сообщалось, 10 октября Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности страны. Президент заявил, что несколько дней тому назад КГБ было поручено провести необходимые мероприятия контртеррористического характера. «Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

belta.by