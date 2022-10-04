Лукашенко подтвердил участие Беларуси в СВО в Украине, но есть важные нюансы

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в специальной военной операции в Украине. Об этом он заявил на совещании по вопросам военной безопасности

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — заявил глава государства.

«Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — сказал белорусский лидер.

«Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — резюмировал глава государства.

belta.by