Лукашенко: попытки удушить Беларусь и Россию провалились, мы выстоим

Попытки удушить Беларусь и Россию провалились. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы год закончили. Очень хорошо знаком с итогами года в России. Примерно такие же итоги года и у нас. Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Российской Федерацией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси. Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что за прошедший тяжелый 2022 год стороны определили направления, по которым должны двигаться для того, чтобы во всех отношениях сохранить суверенитет двух стран. «Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с Президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика — фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», — уверен глава государства.

Что касается отношений министерств иностранных дел, Президент подчеркнул, что всегда, с давних времен, называл их образцовыми. «Если бы у нас все ведомства сотрудничали таким образом, как МИДы, у нас вообще бы не было никаких проблем. И вопросов бы проблемных не было. Я всегда это говорил. Не только сегодня», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что есть вопросы, которые необходимо обсудить на встрече с Сергеем Лавровым, причем они лежат не только в рамках совместного заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России. «У нас есть вопросы, которые мы должны с вами обсудить. Вы знаете мое отношение к вам. Я никогда ничего не скрываю тот вас. Это очень важно. Ну и посоветоваться по некоторым делам», — сказал глава государства.