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Лукашенко поручил проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства. Такую задачу глава государства поставил сегодня Администрации Президента и правительству, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

Во время форума звучали предложения отмечать этот праздник 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году начался Польский поход Красной армии, в результате которого произошло воссоединение Западной Беларуси и БССР. Кроме того, предлагалось установить в Минске соответствующий мемориал в память о тех событиях.

“Я согласен с тем, что нам надо решать вопрос по Дню народного единства и по памятнику. Давайте проработаем это в Администрации Президента и правительстве и примем соответствующее решение. Это хорошее предложение, – сказал Александр Лукашенко.

БЕЛТА

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Вероника Богдан

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