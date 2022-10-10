Лукашенко поставил задачу военным: не должно быть войны на территории Беларуси

На территории Беларуси не должно быть войны, и задача военных — предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий. Об этом глава белорусского государства заявил на совещании по вопросам безопасности

«Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее — это будет хорошо. Поэтому, чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было», — заявил глава государства.

Он также дал совет согражданам, что делать в нынешней обстановке: «Уже люди нутром почуяли: «Что-то там неладное, напряжение и прочее». — А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом».

«Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется», — уверен белорусский лидер.

belta.by