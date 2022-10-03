Лукашенко потребовал достойно закончить сельскохозяйственный год

Нужно достойно завершить сельскохозяйственный год, привлекая для помощи аграриям в том числе и учащихся. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения о назначении руководителей райисполкомов,

«Вы люди опытные, знающие дело, знаете, куда идете. Если откровенно совсем говорить по поводу вашего будущего места работы — в основном это сельское хозяйство», — отметил глава государства. Он обратил внимание, что в этом году сложились очень благоприятные условия для экспорта продовольственной продукции: «Для сельского хозяйства, предприятий открылся необъятный рынок. Мы все можем продать в России, Китае». Более того, эти страны готовы купить и вдвое больше белорусской продукции — такие прогнозы главе государства давал вице-премьер Леонид Заяц, курирующий отрасль АПК. «Он говорит, в два раза можем еще увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем»,- констатировал Александр Лукашенко.

«Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, — не принимаются. Забудьте об этом. Вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв зябь, и готовиться к весеннему севу», — добавил белорусский лидер.

Особое внимание он обратил на необходимость качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

«Мобилизуйте всех», — потребовал глава государства. Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий. При необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, убежден Александр Лукашенко. А то, как докладывают Президенту, в некоторых учреждениях образования запрещено привлекать школьников к подобным видам работ: «Большей дикости, Игорь Петрович, я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете (воспитывать. — Прим. БЕЛТА)? Болтовней? Болтовней не воспитаешь».

Президент подчеркнул, что опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным, это способствовало сплочению коллектива, приучало к труду. Более того, есть предприниматели, которые готовы платить приличные деньги за помощь в уборке урожая, обратил внимание глава государства. «Если человек пойдет 5-6 часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы (я — точно) работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как. Поэтому мобилизовывайте студентов, рабочих, государственных служащих, прочих людей для того, чтобы помочь нам убрать это все. Потому что деньги приличные можем заработать. Не сейчас, так по весне».

В этой связи Александр Лукашенко напомнил о закладке продукции в стабилизационные фонды, чтобы до следующего урожая поддерживать ассортимент овощей в отечественной торговле и удерживать цены на картофель, свеклу, морковь и тому подобное, чтобы они не росли в геометрической прогрессии. «На импортные товары — это мы разберемся по ценам. Главное, чтобы наша аналогичная продукция контролировалась по ценообразованию», — сказал Президент.

«Дел еще много в этом году. Я попрошу очень серьезно подключиться к этому — достойно закончить сельскохозяйственный год», — добавил глава государства.

Помимо разговора об общих задачах, стоящих перед всей местной вертикалью, Президент также обратился к руководителям отдельных райисполкомов лично, расспросил, как обстоят дела в регионе, как работают предприятия АПК, как идет освоение пахотных земель с учетом некоторого их перераспределения между хозяйствами.

Например, у Валерия Хелского, назначенного председателем Гродненского райисполкома, Александр Лукашенко интересовался ходом уборки: «Все убрал? И свеклы не осталось, и кукурузы на зерно?»

«Убираем свеклу, 40% по району убрали, — доложил глава района. — На зерно кукурузу убираем».

Назначенного председателем Могилевского горисполкома Александра Студнева Президент спросил: «Справишься?»

«Так точно, товарищ Президент», — без заминки ответил новый мэр Могилева.

«Смотри, давление на тебя будет неимоверное. Я не хочу предъявить претензии бывшему председателю горисполкома, но он уже долго там работает… На тебя очень большой расчет. Потому что долго-долго присматривались к людям, кого бы туда направить, и определились на твоей кандидатуре. Там надо добавлять, хотя немало сделано в Могилеве за последнее время. Но надо добавлять, догонять другие города, как Гомель, Витебск. Могилев в этом плане немножко отстает. Поэтому настраивайся сразу на такой темп приличный и подтягивай подчиненных за собой».

При назначении главой Славгородского района Андрея Кожемякина Александр Лукашенко обратил внимание, что регион этот непростой. В этой связи Президент напомнил, что необходимо проверить, как реализуются мероприятия программы развития юго-востока Могилевской области.

«Тебе достался интересный район, — сказал глава государства новому председателю Белыничского райисполкома Ольге Пристромской. — Но, к сожалению, проблем там немало, особенно культура земледелия, брошенных земель немало. Поэтому я попрошу на это обратить серьезное внимание».

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