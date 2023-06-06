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Лукашенко потребовал обеспечить справедливое отношение к абитуриентам при поступлении

06.06.2023
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При проведении вступительной кампании нужно обеспечить справедливое отношение к абитуриентам, особенно при сдаче экзаменов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по текущим вопросам вступительной кампании, сообщает БЕЛТА

“Еще раз повторяю: мое главное требование – это справедливое отношение и справедливость, особенно при сдаче экзаменов”, – обратил внимание белорусский лидер. По его словам, такой подход крайне важно обеспечить к абитуриентам, которые делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. “Это молодые люди, будущая элита, будущие управленцы страны. Они делают первый решительный сознательный шаг, – сказал Президент. – И этот шаг должен быть без всяких проблем и подозрений”.

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