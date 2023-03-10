Лукашенко потребовал от правительства восстановить объемы инвестиций в регионах

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от правительства восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств. Такое поручение глава государства озвучил на заседании Совета Министров об итогах работы экономики за 2022 год и решении актуальных задач социально-экономического развития в 2023 году.

Во время заседания Александр Лукашенко остановился на отдельных, наиболее критичных моментах, требующих особого внимания. По его поручению экспертные группы, которые координировали помощники Президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах.

«С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода — достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и не намного. Но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их хата с краю, и уповают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного», — отметил Александр Лукашенко.

В августе 2022 года глава государства в очередной раз поставил перед правительством задачу восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания импортозамещающих производств, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. «Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, — это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Президент.

Правительство директивно назначило объекты и ответственных, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестпроекта. Целевой план уже утвердили, и Александр Лукашенко попросил доложить, как он с бумаги воплощается в жизнь. «Какова ожидаемая, а может, уже где-то и реальная эффективность от ваших проектов и идей? Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год», — поставил задачу Президент.

В декабре 2022 года в Беларуси начала расти реальная заработная плата, сохранена динамика в начале этого года. «Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился», — потребовал глава государства.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram