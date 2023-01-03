Общество

Лукашенко потребовал упростить процесс строительства для разных категорий объектов

03.01.2023
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о состоянии дел в строительной отрасли и спросил, как реализуется задача по упрощению процесса строительства для разных категорий объектов 

Начиная разговор о проблемных вопросах, связанных со строительной отраслью, глава государства подчеркнул: «Просто говорильня здесь никому не нужна. Меня интересует первый вопрос (мы с вами об этом договаривались) — упрощение процесса строительства. Так, как сделали по частному строительству».

По отношению к возведению частного жилья требования были значительно упрощены, напомнил Президент, и это было положительно воспринято многими людьми. «Участок есть у человека — строй. Ты строишь для себя, несешь за это ответственность, и, как видим, люди сами пошли и в МЧС, и в какой-то надзор, и к вам для того, чтобы вы подсказали, как лучше. Так должно быть. Человек должен определяться, как ему строить дом, — сказал Александр Лукашенко. — Те, кто строит, — это 100% думающие люди. Они определятся, как строить. Надо — попросят нас, чтобы мы им подсказали и помогли».

«Остальное жилье, строительные объекты — мы договаривались, что в течение года (вы мне говорили к этому году) вы все уладите и никто не будет обижаться ни из руководителей предприятий, которые строят новые цеха, ни частные лица, ни госслужащие, ни те, кто себе жилье будет строить или покупать в многоэтажках квартиру, — они обижаться на нас не будут за излишние, ненужные требования, — заявил Президент. — Что мы отрегулируем эти нормы, правила и требования. Мне хотелось бы услышать сегодня: вы это сделали или не сделали».

Еще одной темой, которая обсуждалась у главы государства, стали итоги работы строительной отрасли в 2022 году. «Они нас в строительной отрасли, прямо скажем, не радуют», — сказал Александр Лукашенко.

belta.by

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