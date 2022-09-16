Общество

Лукашенко поздравил Митрополита Вениамина с днем рождения

16.09.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Под вашим предстоятельством Белорусская православная церковь продолжает укреплять христианские традиции, которые дают людям твердую опору в современном динамично меняющемся мире, дарят надежду и веру, наполняют сердца теплотой и мудростью», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Церковь через плодотворное сотрудничество с государством вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, содействует межконфессиональному миру в стране.

Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Беларуси и Православной церкви

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