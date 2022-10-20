Лукашенко предложил людям выбрать из двух вариантов: жить тихо и спокойно или пройти через беду

Людям надо донести полную информацию о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы они могли сами осознанно делать выводы и принимать решения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам формирования Всебелорусского народного собрания и изменения избирательного законодательства,

Говоря о предстоящей в 2024 году избирательной кампании, глава государства обратил внимание, что она должна пройти по новым правилам и не будет легкой. На совещании, по его словам, предстоит ответить на вопросы, чего не хватает в плане работы по новым правилам, достаточно ли мер, позволяющих противодействовать попыткам дезорганизации выборов. К этому надо готовиться.

Глава государства в этой связи подчеркнул, что подготовка должна сводиться не только к реагированию на те или иные возможные действия, наподобие того, как «выйти и в коротких юбчонках с разрезом до пояса цветочками помахать». Но надо информировать население о сути происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы люди могли сами осознанно делать выводы и принимать решения. «Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: «Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет». Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались. Я хочу просто, чтобы народу донесли все то, что происходит, почти на 100% открыто. А народ потом пусть принимает решение. Если за два года не убедились, что с нами хотели и хотят сделать, то пусть слушают и принимают решение. Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить (хотя, думаю, все имеют такую возможность), так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите (это тоже вариант), тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — сказал белорусский лидер.

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