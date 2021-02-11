Лукашенко предложил программу “Многодетная Беларусь” с серьезными новациями

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разработать программу “Многодетная Беларусь” с серьезными новациями. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства, во-первых, предложил расширить границы использования семейного капитала. “Второе: мама с тремя детьми – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой. Мама четверых детей – заработала будущую трудовую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы”, – сказал Александр Лукашенко.

“Мы подрежем любые другие программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью, – подчеркнул белорусский лидер. – Будем поддерживать молодые семьи по жилью, ведь если есть где жить, будут думать и о рождении детей”.

Александр Лукашенко отметил, что население Беларуси за последние пять лет сократилось на 90 тыс. человек. “Для того чтобы землю возделывать и жить в стране, нужны люди, это главное. Нам надо минимум 15 млн, а лучше 20 млн человек населения, а мы эту тенденцию уменьшения не переломили. И это в будущем может стать не просто проблемой, а катастрофой. Тогда на нас будут смотреть другие густонаселенные районы для того, чтобы приехать и у нас жить. Мы не против того, чтобы к нам приезжали и жили, но в подавляющем большинстве здесь должны жить белорусы, чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают, вот и все. Многодетным семьям, рождаемости мы должны уделить особое внимание”, – считает Президент.