Общество

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ

25.12.2022
28

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где 26 и 27 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ,

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко в подмосковном Звездном городке посетил центр подготовки космонавтов, где в настоящее время проходят подготовку претенденты от Беларуси.

Подробности посещения Звездного городка, а также того, как развивалась космическая отрасль в истории суверенной Беларуси, читайте в материалах агентства.

belta.by

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В Лунинецком районе прошёл районный этап соревнований «Снежный снайпер»

В Лунинецком районе прошёл районный этап соревнований «Снежный снайпер»

25.12.2022
Photo of В Лунинецком районе профсоюз работников АПК организовал поездку в Беловежскую пущу

В Лунинецком районе профсоюз работников АПК организовал поездку в Беловежскую пущу

25.12.2022
Photo of В Лунинецком районе произошло два пожара

В Лунинецком районе произошло два пожара

25.12.2022
Photo of Рождество Христово по григорианскому календарю

Рождество Христово по григорианскому календарю

25.12.2022
Photo of В Микашевичах провели турнир по волейболу, посвящённый памяти земляка

В Микашевичах провели турнир по волейболу, посвящённый памяти земляка

24.12.2022
Photo of «Всем работы хватит». Лукашенко напутствовал белорусских претенденток в космонавты

«Всем работы хватит». Лукашенко напутствовал белорусских претенденток в космонавты

24.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть