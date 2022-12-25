Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где 26 и 27 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ,

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

Как сообщалось, накануне Александр Лукашенко в подмосковном Звездном городке посетил центр подготовки космонавтов, где в настоящее время проходят подготовку претенденты от Беларуси.

Подробности посещения Звездного городка, а также того, как развивалась космическая отрасль в истории суверенной Беларуси, читайте в материалах агентства.

belta.by