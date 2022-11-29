Общество

Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

29.11.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору

«Дмитрий Юрьевич, без самоотчетов. Я хотел бы услышать главное», — сказал в начале встречи глава государства.

Президент обратил внимание, что ранее давал поручение об оперативном рассмотрении уголовных дел экстремистской направленности, и поинтересовался, как обстоят дела в этой сфере: «У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы тогда договаривались о том, что мы должны оперативно рассмотреть уголовные дела экстремистской направленности. Какова ситуация?»

Александр Лукашенко также упомянул о создании в Следственном комитете подразделения по противодействию киберпреступлениям. «Как оно работает? Я все больше и больше слышу информации в наших СМИ о том, что это очень важное направление и преступлений в этой сфере меньше не становится, к сожалению, — сказал белорусский лидер. — Поэтому и было создано соответствующее подразделение. Какова здесь ситуация, как оно работает?»

Еще одной темой на встрече Президента с руководителем СК стало состояние дел в самом комитете, работа с кадровым составом. Глава государства напомнил, что ранее, до назначения Дмитрия Горы, были определенные тревожные сигналы по поводу СК: «Поэтому пришлось и руководство в чувство приводить. Вы стали председателем Следственного комитета. Что за это время изменилось? Как работает ведомство и конкретные сотрудники?» — поставил ряд вопросов Александр Лукашенко.

Как доложил Дмитрий Гора, одним из приоритетных направлений деятельности СК является выполнение поручения по «снижению остатков уголовных дел экстремистской направленности», а также выявление и расследование совместно с оперативными службами, МВД и КГБ новых преступлений этой категории.

belta.by

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