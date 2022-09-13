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Лукашенко про День народного единства: дань эпохе, подарившей белорусам право занять свое место на карте мира

13.09.2022
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Праздник День народного единства — это дань эпохе, подарившей белорусам право занять свое место на карте мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения государственных наград в преддверии праздника, который отмечается в Беларуси 17 сентября

«В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира», — сказал глава государства.

«Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда», — подчеркнул Александр Лукашенко.

belta.by

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