Лукашенко продолжает серию мероприятий по развитию Вооруженных Сил

Глава государства Александр Лукашенко посещает Министерство обороны Беларуси, где проведет совещание по вопросам обеспечения военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, 10 мая на совещании по вопросу гособоронзаказа Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, в том числе исходя из опыта проведения военной операции России в Украине. Ранее, в конце ноября 2021 года, соответствующий вопрос уже обсуждался в Министерстве обороны в центре стратегического управления. «Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что соответствующие вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал, чтобы из опыта этого конфликта были извлечены уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития белорусских войск: «Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!» Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: «А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?» — Да, изменились. Иначе и быть не могло».

Президент также заявил о необходимости видеть и объективно оценивать обстановку в Беларуси и за ее пределами с военной точки зрения. «Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», — обратил внимание глава государства. В этой связи он упомянул об учениях НАТО в сопредельных странах, постоянном наращивании военного контингента в непосредственной близости к белорусским границам.

Александр Лукашенко особо отметил эффективность в условиях современных военных действий мобильных групп, которые позволяют быстро выдвинуться в нужную точку и нанести удар по противнику. «Очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты, и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность», — подчеркнул Президент.

Он напомнил, что еще около 10 лет назад убедил идти в Беларуси этим путем: «И, как оказалось сегодня, мы правы, мы в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тыс. армия. Казалось бы, небольшая. Но и немалая. Она очень мобильная. Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными. Так мы и строили, и перестраивали в третий или четвертый раз свои Вооруженные Силы, свою армию».

При этом глава государства подчеркнул, что на поддержание обороноспособности армии в Беларуси не жалеют средств, но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно и по-хозяйски — это принципиальнейшее жесткое требование.

Важнейшие вопросы обеспечения военной безопасности страны обсуждались и 10 марта текущего года на совещании с руководством Министерства обороны. «Обстановка в регионе и прогноз ее развития явно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут находиться на уровне высокого обострения», — сказал тогда Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что безопасность страны требует от него и прежде всего от руководства Министерства обороны обеспечения должного уровня боевой готовности и боевой способности белорусских Вооруженных Сил. «Спокойно не будет», — отметил глава государства.